Український літак евакуювався із аеропорту Кабула [ Редактировать ]
У Борисполі приземлився третій евакуаційний літак з Афганістану із сотнею людей на борту. 27 з них - українці. Як повідомили у МЗС, авіа-судно дісталося сюди не без пригод. Його минулого тижня захопили в аеропорту Кабула. Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів, що літак окупували озброєні люди.
Далі він узяв курс на Іран з невідомою групою пасажирів. Зрештою повернувся в Кабул і забрав звідти українців. Після захоплення влади в Афганістані талібами до Києва вже прибули понад 160 евакуйованих. Серед них 39 українців. Решта представники міжнародних медіа і громадських організацій.
Євген Єнін, заступник міністра закордонних справ України:
Наш рейс був останнім рейсом, який залишив аеропорт Кабулу. Після цього буквально американська і афганська влади оголосили про зупинення функціонування аеропорту на невизначений період.
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Як повідомили у МЗС, авіа-судно дісталося сюди не без пригод. Його минулого тижня захопили в аеропорту Кабула
На його борту приблизно сотня людей. 79 з них українці. Після захоплення влади талібами з Афганістану до Києва вже прибули понад 160 осіб. Серед них 39 українців
Інформація про те, що український літак нарешті вилетів з аеропорту Кабула з'явилася напередодні ввечері. А вже з опівночі в аеропорт Борисполя почали приїжджати журналісти, зустрічати борт