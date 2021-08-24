У Борисполі приземлився третій евакуаційний літак з Афганістану із сотнею людей на борту. 27 з них - українці. Як повідомили у МЗС, авіа-судно дісталося сюди не без пригод. Його минулого тижня захопили в аеропорту Кабула. Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів, що літак окупували озброєні люди.

Далі він узяв курс на Іран з невідомою групою пасажирів. Зрештою повернувся в Кабул і забрав звідти українців. Після захоплення влади в Афганістані талібами до Києва вже прибули понад 160 евакуйованих. Серед них 39 українців. Решта представники міжнародних медіа і громадських організацій.

Євген Єнін, заступник міністра закордонних справ України: