Во вторник, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом государственном празднике. Об этом он сказал во время речи ко Дню независимости.

Так, со следующего года начнут отмечать День украинской государственности.

Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности - в День крещения Руси-Украины. И об этом всем я подписываю сегодня соответствующий указ.

Отметим, День крещения Руси-Украины отмечается 28 июля.

Ранее мы писали о том, какие праздники будут отмечать в сентябре.

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