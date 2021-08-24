В Украине появился новый праздник [ Редактировать ]
Во вторник, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом государственном празднике. Об этом он сказал во время речи ко Дню независимости.
Так, со следующего года начнут отмечать День украинской государственности.
Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности - в День крещения Руси-Украины. И об этом всем я подписываю сегодня соответствующий указ.
Отметим, День крещения Руси-Украины отмечается 28 июля.
Ранее мы писали о том, какие праздники будут отмечать в сентябре.
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