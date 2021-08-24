Ареною для спортсменів стало місто спорту на Гідропарку

У столиці пройшов чемпіонат України з пляжного футболу. Ареною для спортсменів стало місто спорту на Гідропарку. На змаганнях побувала - Тетяна Радченко.

Вже упродовж п'яти днів вісім найкращих команд України змагаються за кубки-переможців пляжного футболу.

Роман Пачев, гравець Національної збірної України:

Конечно, есть волнения, есть переживания, но когда ты уже выходишь на песок и касаешься мяча, то забываешь о каких-то переживаниях, включаешься в игру и настраиваешься только на победу.

У фіналі зустрілися дві столичні команди національного центру "Біч Сокер" та "Артур Мьюзік". За словами організатора, обидві - добре підготовлені.

Владислав Ващук, перший віцепрезидент АПФУ:

Уровень чемпионата украины на сегодняшний день высокий за счет легионеров действительно две сильнейшие команды, они будут оспаривать чемпионство Украины, многие желают победить, взять кубок в руки.

З рахунком 3:2 команда національного центру "Біч Сокер" - стала чемпіоном України з пляжного футболу. Переможці вже за рік представлятимуть честь нашої країни на міжнародній арені на Лізі чемпіонів у Португалії.