У Києві пройшов чемпіонат України з пляжного футболу [ Редактировать ]
У столиці пройшов чемпіонат України з пляжного футболу. Ареною для спортсменів стало місто спорту на Гідропарку. На змаганнях побувала - Тетяна Радченко.
Вже упродовж п'яти днів вісім найкращих команд України змагаються за кубки-переможців пляжного футболу.
Роман Пачев, гравець Національної збірної України:
Конечно, есть волнения, есть переживания, но когда ты уже выходишь на песок и касаешься мяча, то забываешь о каких-то переживаниях, включаешься в игру и настраиваешься только на победу.
У фіналі зустрілися дві столичні команди національного центру "Біч Сокер" та "Артур Мьюзік". За словами організатора, обидві - добре підготовлені.
Владислав Ващук, перший віцепрезидент АПФУ:
Уровень чемпионата украины на сегодняшний день высокий за счет легионеров действительно две сильнейшие команды, они будут оспаривать чемпионство Украины, многие желают победить, взять кубок в руки.
З рахунком 3:2 команда національного центру "Біч Сокер" - стала чемпіоном України з пляжного футболу. Переможці вже за рік представлятимуть честь нашої країни на міжнародній арені на Лізі чемпіонів у Португалії.
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