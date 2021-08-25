У Києві відбувся військовий парад до Дня незалежності [ Редактировать ]
Україна відзначила ювілейний День Незалежності. У Києві влаштували військовий парад. На Хрещатик вивели рекордну кількість техніки - понад чотириста одиниць. У небо, разом із українською, піднялася ще й авіація партнерів по НАТО. А на Дніпрі влаштували показ міці українських десантників і бойових човнів.
Коробка за коробкою по Хрещатику крокують захисники України. Ветерани АТО, діючі піхотинці, десантники, спец-призначенці, дівчата-військовослужбовиці, силовики та навіть службові песики у супроводі кінологів. Замикають колону військові делегації європейських країн. Яскраві і незвичні.
Невдовзі після того, як закінчується піхотна хода, в повітрі з'являються спочатку транспортні, а потім ударні гелікоптери та літаки. Починається авіаційна частина.
Штурмовики, бомбардувальники, винищувачі. За ними транспортники та авіація підтримки. У фіналі над центром столиці пролітає гордість України - найбільший у світі, надважкий транспортувальник Мрія.
Після цього увага глядачів знову провертається на землю. Починається рух бойових машин.
Чотири сотні різноманітних машин. Тут і найсучасніші ракетні протикорабельні комплекси Нептун, протитанкові розрахунки із американськими Джевелінами, і навіть декілька колон із різноманітними суходільними та повітряними безпілотниками. Потім увага знову на небо.
Глядачі у захваті.
Катерина, відвідувачка Параду:
Коли дівчинка бігла під нашим прапором, було якось зворушливо дуже.
Тарас, відвідувач Параду:
Мені сподобалися танки. Там два оплоти їхали, а до цього лише один, а зараз два - це вже плюс. Танки, важка техніка звичайно. Ну і загалом масштаб цього всього. Порівняно з парадами минулих років, набагато сильніше.
Тож кожен знайшов на параді те, що особливо припало до душі.
по теме
Цього року Україна вперше відійде від радянської традиції - не буде об'їзду військ і привітання кожної "коробки" військових окремо
В Одесі головною родзинкою свята стали військово-морські сили. Там провели масштабний парад, участь в якому взяли приблизно тридцять кораблів та катерів. Долучилися і закордонні - з Італії, Румунії, Болгарії та Грузії.
Як готуються військові, що нового підготували та від чого відмовилися організатори параду?
Друга репетиція військового параду зараз відбувається у Києві. І столиця знову стала у заторах. З перебоями курсує наземний громадський транспорт
Рух столицею знову тимчасово обмежать. З перебоями курсуватиме наземний громадський транспорт. Перекриють не лише центральні вулиці, а й шляхи, якими буде рухатися техніка у бік Хрещатика