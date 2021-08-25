Україна відзначила ювілейний День Незалежності. У Києві влаштували військовий парад. На Хрещатик вивели рекордну кількість техніки - понад чотириста одиниць. У небо, разом із українською, піднялася ще й авіація партнерів по НАТО. А на Дніпрі влаштували показ міці українських десантників і бойових човнів.

Коробка за коробкою по Хрещатику крокують захисники України. Ветерани АТО, діючі піхотинці, десантники, спец-призначенці, дівчата-військовослужбовиці, силовики та навіть службові песики у супроводі кінологів. Замикають колону військові делегації європейських країн. Яскраві і незвичні.

Невдовзі після того, як закінчується піхотна хода, в повітрі з'являються спочатку транспортні, а потім ударні гелікоптери та літаки. Починається авіаційна частина.

Штурмовики, бомбардувальники, винищувачі. За ними транспортники та авіація підтримки. У фіналі над центром столиці пролітає гордість України - найбільший у світі, надважкий транспортувальник Мрія.

Після цього увага глядачів знову провертається на землю. Починається рух бойових машин.

Чотири сотні різноманітних машин. Тут і найсучасніші ракетні протикорабельні комплекси Нептун, протитанкові розрахунки із американськими Джевелінами, і навіть декілька колон із різноманітними суходільними та повітряними безпілотниками. Потім увага знову на небо.

Глядачі у захваті.

Катерина, відвідувачка Параду:

Коли дівчинка бігла під нашим прапором, було якось зворушливо дуже.

Тарас, відвідувач Параду:

Мені сподобалися танки. Там два оплоти їхали, а до цього лише один, а зараз два - це вже плюс. Танки, важка техніка звичайно. Ну і загалом масштаб цього всього. Порівняно з парадами минулих років, набагато сильніше.

Тож кожен знайшов на параді те, що особливо припало до душі.