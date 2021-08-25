Новий склад парламенту, серпневий путч та омріяна незалежність. Кожен крок України до власної державності підтверджувався не лише гучними гаслами, а й законами та постановами, що юридично закріплювали самостійність держави.

Які вони, документи незалежності - розкаже Ксенія Барвіненко.

Осінь народів....Колишні республіки - прагнуть незалежності. Спроби втримати руїни союзу.

Советский Союз оказался перед глубоким кризисом.

І врешті 15 молодих країн на карті світу. Серед них і наша Україна. Ці події відбувалися лавиноподібно і десь скажімо активні учасники цих подій мусили дуже швидко реагувати на те що відбувалося

А починалося все з виборів. У березні 1990 до Верховної Ради вперше проходять демократи, і з'являється опозиція - "Народна рада". Із парламентської трибуни виступають ті, хто ще недавно сидів у радянських таборах за політичні переконання. Колишні дисиденти формують групу "Незалежність" і під куполом Верховної Ради починають звучати ідеї про самостійність. І вже 16 липня вони перетворяться на документ, який став першим щаблем до Незалежної України - декларацію про суверенітет.

Левко Лук'яненко, колишній дисидент, автор "Акту проголошення незалежності":

Реально Декларація про державний суверенітет - вона по суті є програмою будівництва незалежної держави.

16 липня 1990 декларація про суверенітет. У цей час під стінами Верховної Ради сотні людей із синьо-жовтими прапорами раділи початку цього будівництва.

Левко Лук'яненко, колишній дисидент, автор Акту проголошення незалежності:

Ми сьогодні прийняли той акт, про який мріяли все життя, безперечно це не остаточна самостійність, але це величезний крок до неї, за це день, до цього дня ми йшли довго. Багато хто з нас сидів по 10-20 років, ми хотіли наблизити день національної свободи і тепер Верховна Рада прийняла той перший документ від якого почнеться будівництво самостійної України.

Любов Крупник, кандидатка історичних наук, доцентка:

Україна не першою проголосила декларацію про суверенітет, до того її проголосили країни Балтії, проголосила Росія. Там не було задекларовано вихід з радянського союзу, але дуже важливим було те що там було зафіксовано верховенство законів республіки над законами РС, і вже до літа 91-го року підприємтсва союзного підпорядкування перейшло в підпорядкування республіки.

Та були і ті, кому не хотілося бачити республіки самостійними. Пізніше їх назвуть "путчистами". Вони заблокували президента СРСР Горбачова на його дачі, пропонували йому добровільно скласти повноваження. Але той відмовився. І "путчисти" оголосили його недієздатним і.....

Геннадій Янаєв, віцепрезидент СРСР (1990 - 1991):

В связи с невозможностью по состоянию здоров'я исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязаностей президента СССР, на основании статьи 127 конституции ССР, вице президент приступил к временному исполнению обязаностей президента.

Далі вони оголосили про створення "Державного комітету з надзвичайного стану". Він переймає на себе управління державою та бере під контроль ЗМІ та громадські організації. Люди виходять на страйки, а телебачення транслює "Лебедине озеро" та зверення "путчистів".

19 серпня 1991

Геннадій Янаєв, віцепрезидент СРСР (1990 - 1991):

Возникла угроза дезинтеграции страны, развала единого економического пространсва, единого простарнства гражданских прав, единой обороны и единой внешней политики, нормлаьная жизнь в этих условиях невозможна.

Наступні три дні стали спробою старого Радянського Союзу вижити. Республікам треба було визначатися, на чиєму вони боці. Але вітер змін було не зупинити, і путч провалився.

22 серпня 1991

Михайло Горбачов, президент СРСР (1990 - 1991):

Государственный переворот провалился, заговорщики прощитались, они недооценили главного то, что народ за эти очень трудные годы стал другим, он вдохнул воздуха свободы и уже у него этого не отнять.

Путч до певної міри став тим каталізатором який став пришвидшив ці події, з проголошенням акту незалежності України. Звичайний шкільний зошит, жовтуваті сторінки в лінійку. Палітурка із заводським написом "тєтрадь", а поверх нього - "Акт проголошення самостійності". Це чернетка політика Левка Лук'яненка, а в ній перші варіанти Акту про Незалежність України.

Його остаточний варіант ухвалять за три дні після поразки "путчистів". 24 серпня в суботу Рада сходиться на позачергове засідання, після кількох годин обговорень і правок, тодішній спікер Леонід Кравчук зачитує документ, з якого починається Незалежність України.

Леонід Кравчук, голова Верховної Ради (1990 - 1991):

Проголосили 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою, з моменту проголошення чинними в Україні є тільки Конституція України, її закони. Постанови та інші законодавчі акти республіки.

Але це лише пів справи, далі слово за народом. На перше грудня призначили Всеукраїнський референдум щодо проголошення Незалежності. Його результати вражають істориків і досі.

Любов Крупник, кандидатка історичних наук, доцентка:

Визнання України, як незалежної відбулося вже після референдуму першого грудня, в принципі референдум це було волевиявлення народу з високим відсотком, що навіть як згадують самі батьки незалежності вони очікували 50%, що може бути підтримка, а тут вийшло більше ніж 90%, при чому, що цікаво що Крим проголосував більше ніж 50%, Донбас проголосував на більше ніж 80%, результати референдуму скажімо так поставили вже остаточну крапку в тому бути чи не бути союзному договору, бути чи не бути радянському союзу.

Остаточно Радянському Союзові не бути вирішили за тиждень після референдуму в Біловезькій пущі. 8 грудня 91-го тодішній президент України Леонід Кравчук, очільник Росії Борис Єльцин та голова Білоруського парламенту Станіслав Шушкевич ухвалили документ, який затвердив припинення існування Радянського Союзу.