В четверг, 26 августа, в Афганистане, возле аэропорта Кабула (Афганистан) прогремел взрыв. Об этом сообщается в Twitter афганского телеканала 1TV.

Предположительно, инцидент произошел у главных ворот.

В то же время афганские СМИ пока не приводят подробностей. Факт взрыва уже подтвердили в американском Пентагоне.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил:

Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Число жертв в настоящее время неизвестно. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем.

Итальянская газета Corriere сообщает, что это была атака смертника и якобы есть раненые среди американцев.

Напомним, что 15 августа власти США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители движения "Талибан". В связи с этим еще на прошлой неделе США отменили поставку долларов в Афганистан.

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