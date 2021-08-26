В Кабуле возле аэропорта прогремел взрыв [ Редактировать ]
В четверг, 26 августа, в Афганистане, возле аэропорта Кабула (Афганистан) прогремел взрыв. Об этом сообщается в Twitter афганского телеканала 1TV.
Предположительно, инцидент произошел у главных ворот.
В то же время афганские СМИ пока не приводят подробностей. Факт взрыва уже подтвердили в американском Пентагоне.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил:
Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Число жертв в настоящее время неизвестно. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем.
Итальянская газета Corriere сообщает, что это была атака смертника и якобы есть раненые среди американцев.
Напомним, что 15 августа власти США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители движения "Талибан". В связи с этим еще на прошлой неделе США отменили поставку долларов в Афганистан.
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