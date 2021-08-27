Байден сделал жесткое заявление из-за ситуации в Афганистане [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Президент США Джо Байден заявил, что в полной мере несет ответственность за последние события в Афганистане. Он придерживается своего решения вывести американские войска к 31 августа. Об этом сообщает телеканал CNN.
Президент США ответил на вопрос о том, лежит ли на нем ответственность за гибель 12 американских военнослужащих во взрывах около аэропорта Кабула.
"Я в полной мере несу ответственность за все, что произошло в последнее время", - заявил Байден, выступая в Белом доме.
Байден также сообщил, что он уже приказал военному командованию "разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам ИГИЛ".
"Мы ответим в нужное время, в том месте, которое мы выберем для удара", - сказал Байден, отказавшись сообщить подробности о сроках операции.
"Террористы ИГИЛ не победят. Мы спасем американцев. Мы вытащим наших афганских союзников. И наша миссия будет продолжена. Америку не запугать", - решительно заявил Байден.
Байден пообещал направить в Афганистан дополнительные силы, если военные об этом попросят. Он также заявил, что США вывезли более 100 тыс. человек из Афганистана с 15 августа.
Напомним, взрывы 26 августа в Кабуле привели к крупнейшим за годы разовым потерям армии США. Жертвами терактов стали 12 американских военных, еще 15 получили ранения.
Также погибли 72 афганца и 158 пострадали.
Как сообщали "Подробности", президент США Джо Байден заявил, что американские военные будут оставаться в Афганистане, до тех пор, пока не будут эвакуированы все американцы, которые стремятся покинуть эту страну. По его словам, это может произойти до 31 августа.
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