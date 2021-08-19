Американские военные могут закончит эвакуацию граждан и покинуть Афганистан уже 31 августа. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью ABC News.

По словам Байдена, военные США будут оставаться в Афганистане до тех пор, пока американцы, которые стремятся покинуть эту страну, не будут эвакуированы. Он предупредил, что настроен на завершение миссии к 31 августа.

"Американцы должны понять, что мы постараемся сделать это до 31 августа", - отметил Байден.

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В то же время, глава государства признал, что миссия может занять и больше времени. "А если останутся американские граждане, мы останемся, чтобы вывести их всех", - подчеркнул он.

По словам Байдена, для того, чтобы вывезти желающих до конца месяца, потребуется, чтобы текущая миссия по эвакуации прошла быстрее. Однако, кроме 10-15 тысяч американцев, нуждающихся в эвакуации, есть еще и от 50 до 65 тысяч афганцев и их семей, которые также хотят покинуть страну.

"Это зависит от того, где мы находимся и сможем ли мы увеличить эти цифры до 5 - 7 тысяч в день. Если это так, они все выйдут", - сказал президент США.

Он добавил, что обязательство США состоит в том, чтобы вывести всех, кто хочет покинуть Афганистан. "И это цель. Вот чем мы сейчас занимаемся. Это наш путь", - сказал Байден.

Ранее сообщалось, что Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан.

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