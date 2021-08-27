Президентський літак не зміг сісти в Кишиневі через туман [ Редактировать ]
Президентський літак Airbus A319, який прямував до молдавської столиці, не зміг сісти в Кишиневі через сильний туман.
Його направили до аеропорту Одеси. Про це повідомляє видання "Думська". З тієї ж причини в Одесі приземлився і борт Air Moldova, який летів до Кишинева з Анталії.
Як відомо, сьогодні Зеленський повинен взяти участь в заходах, присвячених Дню незалежності Молдови.
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