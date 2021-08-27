Президентський літак Airbus A319, який прямував до молдавської столиці, не зміг сісти в Кишиневі через сильний туман.

Його направили до аеропорту Одеси. Про це повідомляє видання "Думська". З тієї ж причини в Одесі приземлився і борт Air Moldova, який летів до Кишинева з Анталії.

Як відомо, сьогодні Зеленський повинен взяти участь в заходах, присвячених Дню незалежності Молдови.