Правительство Соединенных Штатов Америки выделило Украине 188 370 доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer/BioNTech. Препарат был доставлен в страну с помощью Детского фонда UNICEF. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Таким образом, в страну ввезли как сам препарат, так и растворитель к нему с помощью глобальной инициативу COVAX.

Эти дозы вместе с растворителем для разведения вакцины предоставляются Украине правительством США через инициативу COVAX в рамках глобальных мер по обеспечению справедливого и равного доступа к безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 для всех стран мира.

Отмечается, что партия препарата будет предусмотрена для использования в центрах вакцинации и иммунизации, а также организованных коллективов по всей территории Украины.

Фото: UNICEF

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Кроме того, на территории Украины рассматривается вариант введения ряда ограничений для граждан. которые отказываются вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Ограничения введут только, когда, как минимум, половина украинцев сделают прививку.

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