Під час лісових пожеж у Каліфорнії утворився вогняний смерч. На аматорських кадрах видно вихор полум'я, заввишки кількадесят метрів. Рятувальники намагалися його загасити за допомогою бульдозера і пожежного гвинтокрила.

До подолання стихії залучили щонайменше півтори сотні вогнеборців. Від середини літа США потерпають від лісових пожеж. Стихія охопила одразу кілька штатів - Каліфорнію, Орегон, Айдахо і Аляску.