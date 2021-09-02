У Кабулі досі залишаються українські громадяни, і вони просять владу їх евакуювати.

Майже 30 людей записали відео-звернення до президента Зеленського. Українці тримали у руках свої паспорти та роздруковані синьо-жовті прапори. Кажуть, не змогли потрапити в аеропорт, поки тривала евакуація, тож нині опинилися у небезпечній ситуації.

За даними ЗМІ, наразі щонайменше 56 громадян України залишаються в Афганістані.