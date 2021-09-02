В Кабулі українські громадяни не змогли потрапити до аеропорту [ Редактировать ]
У Кабулі досі залишаються українські громадяни, і вони просять владу їх евакуювати.
Майже 30 людей записали відео-звернення до президента Зеленського. Українці тримали у руках свої паспорти та роздруковані синьо-жовті прапори. Кажуть, не змогли потрапити в аеропорт, поки тривала евакуація, тож нині опинилися у небезпечній ситуації.
За даними ЗМІ, наразі щонайменше 56 громадян України залишаються в Афганістані.
по теме
Перед аеропортом Кабула досі неспокійно - розбурханий натовп від огорожі відганяли світло-шумовими гранатами
Таке повідомив речник Міністерства закордонних справ - Олег Ніколенко. За його словами, до них досі надходять запити про вивезення з країни.
Держави підписали спільну заяву та отримали запевнення від талібів у тому, що ті випускатимуть за кордон осіб із документами на право в'їзду до будь-якої з цих країн.
Український військовий літак, який напередодні вилетів до Афганістану, стоїть на оманському летовищі
Як розвиваються події в Афганістані і чого чекати українцям та їхнім родичам, котрі перебувають на території талібів?