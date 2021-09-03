"Розумну" столицю зводять у єгипетській пустелі. Будують її поблизу Каїра.

У місті площею понад 700 квадратних кілометрів зможуть проживати понад шість мільйонів людей. У смарт-столиці Wi-Fi буде загально-доступним. Його сигнал надаватимуть ліхтарні стовпи.

Місто обладнають шістьма тисячами камер - так влада буде відстежувати скупчення людей, затори на дорогах та можливі крадіжки. Кожен житель матиме спеціальний додаток для оплати рахунків та контакту з різними службами.