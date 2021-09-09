Вышел первый трейлер новой "Матрицы" (видео) [ Редактировать ]
Источник: Empire
Киностудия Warner Bros. выпустила первый трейлер четвертой "Матрицы", которая получила название "Воскрешение" (The Matrix Resurrections). В главных ролях по-прежнему Киану Ривз (Ннео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити). Режиссер - Лана Вачовски.
Также в фильме снимаются Нил Патрик Харрис, Приянка Чопра, Кристина Риччи, Джада Пинкетт Смит и другие.
Сюжет "Матрицы-4" похож на первую часть: Нео встречает Тринити и внезапно осознает, что живет в компьютерной симуляции, на которую может влиять. Из старой "Матрицы" в новую перекочевали красная и синяя таблетки, "следуй за белым кроликом" и обновленная версия агентов Смитов.
Мировая премьера в кинотеатрах и на платформе HBO Max запланирована на 22 декабря этого года.
Трейлер на русском языке.
Трейлер на английском языке.
Первый фильм оригинальной "Матрицы" был выпущен в 1999 году, став новаторским как в плане съемок, так и спецэффектов, стал четвертым в списке самых кассовых фильмов года. В последующие годы "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция" возвела исполнителя главного героя трилогии Киану Ривза в ранг одного из богатейших актеров Голливуда, а сама трилогия стала культовой. Все части "Матрицы" снимали сестры Вачовски.
Напомним, что Киану Ривз в одном из интервью рассказал, что никогда не станет отцом.
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