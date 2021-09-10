У Хмельницькій школі отруїлася майже сотня дітей [ Редактировать ]
У Хмельницькому в школі отруїлися 84 учні. Захворіли діти молодших класів. Усі вони харчувалися в шкільній їдальні - повідомили в Центрі громадського здоров'я.
11 недужих, десять дітей і одного дорослого, ушпиталили в стані середньої тяжкості. У решти пацієнтів - легкий перебіг захворювання.
У школі провели дезінфекцію. Джерело збудника, причини і обставини отруєння з'ясовують.
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