День кіно сьогодні відзначають в Україні. А на Житомирщині влаштували перший фестиваль вуличного кіно.

Передивитися українські стрічки останніх років просто неба мали змогу всі охочі. Побувала на заході й наша Ірина Розова.

Дитяче, аматорське та документальне кіно просто неба посеред історичного Древлянського парку Коростеня. Це перший в Україні - фестиваль вуличного кіно.

Хай би частіше, щорічно привозили сюди, я дуже люблю кіно. - У нас таке місто, день деруна, така гарна погода, тому я вважаю це початок гарного фестивалю дуже дякуєм. - Це дуже гарна ідея, хоча у нас і маленьке місто, але потрібно людям якось розвиватися та гарно проводити час

На трьох локаціях - українські фільми останніх років. "Легенда про княгиню Ольгу", "Північ АТО", "З України до Голлівуду".

Олег Щербіна, кіно-продюсер, член журі:

Відбірники кінофестивалю - вони підходили до вибору фільмів так, щоби могла прийти родина і ці фільми були цікаві для всієї родини, тому можу сказати, що тут невелика підбірка - сім фільмів, але це все таки одні з найкращих фільмів за останні роки, вони вже були на різних фестивалях.

Фестиваль став не просто розважальним, а й конкурсним. Оцінювали короткий метр продюсери та кінокритики.

Марина Кудерчук, голова Державного агентства України з питань кіно:

Любий кінофестиваль зв'язаний з кіно - це надважливо саме для людей, щоб люди долучалися до перегляду українських фільмів і дійсно національні фільми любили, чим усі інші.

Заходи такого масштабу в Коростені відбуваються не вперше.

Володимир Москаленко, міський голова Коростеня:

Ми повинні розвивати наше національне мистецтво, культуру кіно, у нас багато цікавого робиться і молоді приймають участь. Конкурсні програми вони проводять, змагання серед них іде, це нормальне явище, ми ростемо.

Ідея створити такий фестиваль народилася в Житомирській кінокомісії.

Віктор Павленко, голова Житомирської кінокомісії:

Класні фільми і хочеться людей з ними познайомити, щоб вони приходили, щоб в них навіть з'являлася така сімейна традиція у вихідний піти в кінотеатр і подивитися класне достойне кіно і думали в якому форматі це можливо і от на нашу думку формат фестивалю він найбільш є привабливим.

Представили на фестивалі й прем'єри. Одна з них - документальна стрічка "Хор Верьовки NOW". А самі артисти відомого у всьому світі хору прикрасили фестиваль своїм виступом.