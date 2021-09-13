Фермеры занялись уничтожением урожая арбузов в Херсонской области. В социальных сетях опубликовали соответствующие кадры.

Так, видео было заснято в селе Михайловка Скадовского района, где находится арбузный рынок.

"Вот как-то так. Михайловка", - подписал ролик один из Telegram-каналов Херсона.

Так, мужчины в поле выбрасывают из грузовика арбузы и они разбиваются.

Ранее мы писали о том, кому полезно есть арбуз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.