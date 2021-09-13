Выбрасывали и трощили арбузы: фермеры сами уничтожили урожай (видео) [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
Фермеры занялись уничтожением урожая арбузов в Херсонской области. В социальных сетях опубликовали соответствующие кадры.
Так, видео было заснято в селе Михайловка Скадовского района, где находится арбузный рынок.
"Вот как-то так. Михайловка", - подписал ролик один из Telegram-каналов Херсона.
Так, мужчины в поле выбрасывают из грузовика арбузы и они разбиваются.
Ранее мы писали о том, кому полезно есть арбуз.
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