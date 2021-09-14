Коронавірус в Україні: 97 пацієнтів померли від недуги [ Редактировать ]
3 тисячі 332 нових випадки ковід-19 зафіксували в Україні минулої доби. 97 пацієнтів померло, одужало - майже півтори тисячі людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Львівщині.
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