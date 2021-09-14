Україну чекає встановлення "жовтої" зони карантину [ Редактировать ]
Рішення про встановлення "жовтої" зони карантину ухвалять цього тижня - заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Для цього проведуть засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Нагадаю, минулої доби в Україні зафіксували 3 тисячі 332 нових випадки ковід-19. 97 пацієнтів померло, одужало - майже півтори тисячі людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Львівщині.
по теме
Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.
Одужали більше ніж сімсот пацієнтів. Померли - 18.
Уряд планує переглянути зони карантину. Нині ж на "ковідній" мапі всі міста поки що - зелені.
97 пацієнтів померло, одужало - майже півтори тисячі людей.
Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.