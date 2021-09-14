Дев'ять громад у Чернівецькій області посилюють контроль за дотриманням карантинних вимог. Причина - зростання рівня захворюваності. На Буковині вже почали спроваджувати на самоізоляцію шкільні класи. Про ситуацію в області натепер - розкажуть мої колеги.

Декілька днів поспіль по дві сотні нових хворих. У закладах освіти вже готуються до переходу на онлайн-навчання.

Галина Фурдига, директорка Чернівецької загальноосвітньої школи №3:

У нас була невеличка нарада і ми говорили про те, чи готові вчителі знову сидіти за комп'ютерами вдома на дистанційному навчанні. Не готові, однозначно хочуть в школу.

У Чернівцях - лише чверть шкіл, де вакцинувалося 80% колективу. А це - головна вимога для проведення «живих» уроків. Тож поки майже пів сотні міських шкіл у разі запровадження "червоної зони", піде на дистанційку. Зараз вакцинувати вчителів у школах взялися мобільні бригади.

Сергій Осачук, голова Чернівецької обласної державної адміністрації:

Не потрібно шукати ані пункти вакцинації, ані центри вакцинації. Не потрібно переживати, що у вас уроки, заняття в школі. Ми йдемо до вас.

Чернівецька школа №3. Тут проти ковіду щепилися вже понад 60% трудового колективу.

Валентин Андрухович, соціальний педагог Чернівецької загальноосвітньої школи №3:

Кожен день вірус мутує і більше, і більше випадків. Вакцинацію все рівно прийдеться робити рано чи пізно всім.

За день вакцинувалися дев'ятеро працівників. Та все одно мало, щоб школа продовжила очне навчання. Причина відмов від щеплення - низька обізнаність учителів. А є викладачі, яким лікарі не рекомендують імунізуватися через хронічні захворювання. Пані Любов має алергічні протипоказання до щеплення. Однак усвідомлює ризики. Тому протиковідну ін'єкцію вирішила зробити.

Любов Петрушко, заступник директора Чернівецької загальноосвітньої школи №3:

Алергія на антибіотики буде набагато сильніша, і буде набагато гірше проявлятися хвороба з моїми протипоказаннями.

Лише за одну добу роботи мобільних бригад на закладах освіти - проти ковіду щепили понад 1 200 буковинських освітян.

Любов Петрушко, заступник директора Чернівецької загальноосвітньої школи №3:

Як би ми не намагались урізноманітніти навчання дітей, все-таки є негативний наслідок - відсутність живого спілкування. І на якість знань, і на спілкування між дітьми.

Загалом з початку навчального року на Буковині - один навчальний заклад та кілька класів у різних школах - вже відправили на самоізоляцію через підтверджені випадки ковіду у дітей та вчителів.

Сергій Осачук, голова Чернівецької обласної державної адміністрації:

Ми маємо щоденні звіти і повідомлення від нашого лабораторного центру, від інфекціоністів, які говорять про те, що практично 100% нових випадків інфікування - це люди, які не вакцинувалися.

Зараз на Буковині щодоби фіксують в середньому більше сотні нових випадків та по декілька смертей від недуги. По всій Чернівецькій області вже майже половина ліжко-місць для хворих на ковід - зайняті.