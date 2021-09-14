COVID-19 в Україні: найближчим часом ухвалять перехід до "жовтої" зони [ Редактировать ]
Рішення про встановлення "жовтої" зони карантину ухвалять цього тижня, - заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Для цього проведуть засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Нагадаю, минулої доби в Україні зафіксували 3 тисячі 332 нових випадки ковід. 97 пацієнтів померли, одужали - майже півтори тисячі людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Львівщині. Що ж до вакцинації, то сьогодні прем'єр запевнив - змушувати українців щепитися не будуть.
Обов'язкову вакцинацію від ковіду - не запроваджуватимуть. Утім, мотивуватимуть іншими привілеями, як-от можливістю для компанії працювати в червоній зоні.
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При цьому в МОЗ звітують про черговий рекорд щеплень - понад 180 тисяч за добу. А загалом від початку вакцинальної кампанії проведено близько десяти з половиною мільйонів щеплень.
Від початку вакцинальної кампанії - проти коронавірусу імунізували понад 9 мільйонів 780 тисяч українців. Більше як чотири мільйони з них - отримали дві дози вакцини.
Найвища статистика заражень у Києві, на Харківщині, Запоріжжі та на Буковині. Ушпиталили напередодні понад тисячу хворих. 60 пацієнтів - померли від ускладнень.
Найбільше заражень у Києві, на Львівщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Ушпиталили напередодні майже пів тисячі хворих. 53 пацієнти - померли від ускладнень.
Найбільше інфікованих у столиці, на Харківщині та Донеччині. Вакцинувалися за добу 160 тисяч українців, а загалом - вже понад дев'ять мільйонів.