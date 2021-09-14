Рішення про встановлення "жовтої" зони карантину ухвалять цього тижня, - заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Для цього проведуть засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаю, минулої доби в Україні зафіксували 3 тисячі 332 нових випадки ковід. 97 пацієнтів померли, одужали - майже півтори тисячі людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Львівщині. Що ж до вакцинації, то сьогодні прем'єр запевнив - змушувати українців щепитися не будуть.

Обов'язкову вакцинацію від ковіду - не запроваджуватимуть. Утім, мотивуватимуть іншими привілеями, як-от можливістю для компанії працювати в червоній зоні.