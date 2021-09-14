В Іспанії залучили авіацію аби згасити лісові пожежі [ Редактировать ]
На півдні Іспанії вирують лісові пожежі. Вогонь наблизився до заповідника з унікальними видами хвойних дерев. Водночас в уряді запевняють - наразі заповідній зоні нічого не загрожує.
Вже майже тиждень рятувальники борються з осередками займань на півдні країни. Вигоріло - понад сім тисяч гектарів. На місцях працюють сотні вогнеборців, залучили авіацію.
Однак узяти займання під контроль не можуть - заважає сильний вітер. Лісові пожежі на півдні Іспанії спалахнули восьмого вересня. Загинула одна людина.
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Нині вогонь підійшов упритул до популярного курорту Коста-дель-Соль.
До гасіння залучили гелікоптери та літаки. В уряді країни не відкидають версію умисного підпалу.
Місцева влада евакуювала тисячу людей. За даними управління лісового та протипожежного захисту Каліфорнії, вогонь знищив щонайменше 200 гектарів насаджень.
Уже майже тиждень рятувальники борються з осередками займань на півдні країни.
Уже майже тиждень рятувальники борються з осередками займань на півдні країни.