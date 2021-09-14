На півдні Іспанії вирують лісові пожежі. Вогонь наблизився до заповідника з унікальними видами хвойних дерев. Водночас в уряді запевняють - наразі заповідній зоні нічого не загрожує.

Вже майже тиждень рятувальники борються з осередками займань на півдні країни. Вигоріло - понад сім тисяч гектарів. На місцях працюють сотні вогнеборців, залучили авіацію.

Однак узяти займання під контроль не можуть - заважає сильний вітер. Лісові пожежі на півдні Іспанії спалахнули восьмого вересня. Загинула одна людина.