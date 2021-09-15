4 тис 640 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 93 пацієнти померло, одужало - майже 2 тисячі. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Харківщині - повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Оновлена урядова постанова щодо обмежень на час карантину набере чинності 20 вересня. За новими правилами - бізнесу в жовтій зоні дозволили самостійно визначати - обслуговувати лише вакцинованих осіб чи усіх.

Натомість підприємці не матимуть таких можливостей у червоній зоні. Працювати та користуватися послугами зможуть лише повністю імунізовані громадяни. Цією ж постановою уряд схвалив жовті та зелені COVID-сертифікати. Їх видаватимуть залежно від того, скільки щеплень зробила людина.