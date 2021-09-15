Уряд схвалив постанову щодо обмежень на час карантину [ Редактировать ]
4 тис 640 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 93 пацієнти померло, одужало - майже 2 тисячі. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Харківщині - повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Оновлена урядова постанова щодо обмежень на час карантину набере чинності 20 вересня. За новими правилами - бізнесу в жовтій зоні дозволили самостійно визначати - обслуговувати лише вакцинованих осіб чи усіх.
Натомість підприємці не матимуть таких можливостей у червоній зоні. Працювати та користуватися послугами зможуть лише повністю імунізовані громадяни. Цією ж постановою уряд схвалив жовті та зелені COVID-сертифікати. Їх видаватимуть залежно від того, скільки щеплень зробила людина.
по теме
Оновлені карантинні норми почнуть діяти вже за тиждень. До речі, повністю імунізовані майже п'ять мільйонів українців.
97 пацієнтів померло, одужало - майже півтори тисячі людей.
Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.
Уряд планує переглянути зони карантину. Нині ж на "ковідній" мапі всі міста поки що - зелені.
Уряд уже анонсує засідання, на якому можуть змінити епідкольори країни. Тому що крива захворюваності невпинно йде вгору, і Україною вже циркулює "Дельта" - більш агресивний та заразний штам ковіду.