4 тисячі 600 українців минулої доби отримали позитивні тести на ковід. Це на одну тисячу більше, ніж днем раніше.

Одужали – 1 тис 800 пацієнтів, госпіталізували - понад 1,5 тис заражених. Від ускладнень хвороби померла майже сотня людей.

У лідерах за кількістю нових хворих залишається Київ, далі - Одещина, Харківщина, Львівщина та Дніпропетровщина. Щепили проти ковіду минулої доби понад 141 тисячу українців.