Коронавірус в Україні: госпіталізували понад 1,5 тисячі заражених [ Редактировать ]
4 тисячі 600 українців минулої доби отримали позитивні тести на ковід. Це на одну тисячу більше, ніж днем раніше.
Одужали – 1 тис 800 пацієнтів, госпіталізували - понад 1,5 тис заражених. Від ускладнень хвороби померла майже сотня людей.
У лідерах за кількістю нових хворих залишається Київ, далі - Одещина, Харківщина, Львівщина та Дніпропетровщина. Щепили проти ковіду минулої доби понад 141 тисячу українців.
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