Різко зростає кількість хворих і на Львівщині. Хоча офіційно область - "зелена", та за показниками - уже "жовта". У медзакладах знову відкривають ковідні відділення. Про ситуацію в регіоні розкаже Христина Гашенко.

У Львові провели експеримент. Протестували на ковід учителів і учнів десятого класу однієї зі шкіл. Усе для того, аби зрозуміти, яка ситуація із захворюваністю в одному колективі й чи є там хворі?

Віра Мохнацька, директорка школи №99 міста Львова:

У нас є медичний кабінет, відповідно працівники лікарні швидкої допомоги мали це провести, тобто дотримуючись усіх дистанцій по одному вчителі заходили й відповідно дотримували дистанцію в коридорі очікуючи.

Тестували всіх - і вакцинованих, і не вакцинованих. Результат - жодного позитивного тесту. А ще після такого експерименту, отримати першу дозу ін'єкції, зголосилися ті освітяни, які раніше вагалися. Наприклад, у цьому дитсадку провакциновані лише 10 відсотків персоналу. Тепер готові до уколу решта.

Ірина Хацевич, в. о. директора дошкільного навчального закладу №133 міста Львова:

Більше людей буде вакцинуватися. Кажуть, що треба вакцинуватися, тому що хвороба не чекає, не зупиняється й от вирішили, що все ж таки треба вакцинуватися, бо це буде краще.

Отак тестувати вчителів на Львівщині - планують і надалі. Оскільки в області повністю імунізованих педагогів - менше ніж 45 відсотків. А цього, кажуть чиновники, замало. Високий ризик повернення до дистанційного навчання.

Орест Чемерис, директор Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної адміністрації:

Ті заклади освіти, який відсоток вакцинацій не є меншим 80%, мають право працювати у звичайному режимі. Всі інші заклади освіти відповідно мають перейти на дистанційне.

А це вже може бути не за горами. Бо Львівщина за показниками вже в "жовтій" зоні. Кількість нових хворих стрімко зростає. Лише цієї доби виявили понад пів тисячі (552). Тоді як ще чотири дні тому - їх було трохи більше ніж сотня (117). Зросла і кількість госпіталізованих.

Галина Щербата, медичний директор із лікувальної роботи лікарні швидкої допомоги Львова:

Серед тих, що у нас лікувались, не скажу, що не було вакцинованих, вони є, але вони в стані захворювання. Перебіг набагато легший. Ми аналізували - в когось це був період між першою і другою дозою, в когось лише перша доза.

І якщо за попередніх хвиль, кажуть медики, здебільшого хворіли дорослі, то зараз вірус частіше атакує дітей.