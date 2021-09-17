Коронавірусні хроніки: майже 7 тисяч нових випадків [ Редактировать ]
6 тисяч 624 нових випадки коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби.
99 пацієнтів померло, майже 2 тисячі одужало. Найбільше інфікувань на Харківщині, Львівщині та Одещині.
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