За добу майже 2 тисячі хворих одужало.

Статистика щодо ковіду в Україні стрімко погіршується. Вперше за чотири місяці добова кількість інфікувань перевищила 6 тисяч. Ще в понеділок приріст був у межах тисячі.

Минулої доби 99 пацієнтів померло, кількість госпіталізацій стабільно зростає, заповнюються ковідні відділення. Натомість, за добу майже 2 тисячі хворих одужало. Найбільше інфікувань на Харківщині, Львівщині та Одещині.