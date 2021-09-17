Кількість хворих на коронавірус стрімко збільшується [ Редактировать ]
Статистика щодо ковіду в Україні стрімко погіршується. Вперше за чотири місяці добова кількість інфікувань перевищила 6 тисяч. Ще в понеділок приріст був у межах тисячі.
Минулої доби 99 пацієнтів померло, кількість госпіталізацій стабільно зростає, заповнюються ковідні відділення. Натомість, за добу майже 2 тисячі хворих одужало. Найбільше інфікувань на Харківщині, Львівщині та Одещині.
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