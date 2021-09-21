Онлайн-кинотеатр Apple TV+ выпустил свежий трейлер постапокалиптического фильма "Финч", в главной роли которого снялся оскароносный актер Том Хэнкс.

Сюжет фильма повествует о катастрофе на Земле, которая уничтожила большую часть населения планеты вместе с плодородными землями, и оставшийся в живых инженер-робототехник в роли Тома Хэнкса будет выживать вместе с верным псом и андроидом Джеффом.

Главному герою Финчу предстоит отправится на Запад за горы, чтобы избежать хаоса из-за разрушительных штормов, столкнувшись с суровой жарой, бесплодным миром и другими потенциальными выжившими.

Режиссером "Финча" выступил Мигель Сапочник, получивший премию "Эмми" за постановку знаменитого эпизода "Битва бастардов" для сериала "Игра престолов".

Кроме того, в продюсерах ленты числится легендарный режиссер Роберт Земекис, знаменитый по трилогии "Назад в будущее".

Премьера фильма состоится 5 ноября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Том Хэнкс возглавил рейтинг зрительских симпатий. В то же время, Тома Хэнкса называют лучшим актером всех времен.