В Україні за минулу добу - понад п'ять тисяч нових інфікувань Ковідом. Одужали - удвічі менше. А померли від ускладнень - майже двісті.

Лідер за кількістю заражень - Львівщина, за нею йдуть Харківщина та Одещина. Щепили проти Ковіду напередодні більш як 100 тисяч українців. Повністю вакциновані понад 5 мільйонів 150 тисяч.