В Україні 5 тисяч нових інфікувань коронавірусом [ Редактировать ]
В Україні за минулу добу - понад п'ять тисяч нових інфікувань Ковідом. Одужали - удвічі менше. А померли від ускладнень - майже двісті.
Лідер за кількістю заражень - Львівщина, за нею йдуть Харківщина та Одещина. Щепили проти Ковіду напередодні більш як 100 тисяч українців. Повністю вакциновані понад 5 мільйонів 150 тисяч.
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