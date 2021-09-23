Освітяни Рівненщини активно вакцинуються, щоб школи не закрили на карантин [ Редактировать ]
Цього тижня у МОЗі заговорили про обов'язкову вакцинацію освітян. Як педагоги працюють зараз і які норми планують впровадити урядовці - в репортажі Сніжани Сидорук із Ріненщини.
Світлана Гемберг - учителька музики. Вона однією з перших вакцинувалася проти коронавірусу. На початок навчального року мала два щеплення.
Світлана Гемберг, учителька музичного мистецтва:
Мало того, що я відчуваю велику відповідальнісь кожного вчителя за те, що ми несемо відповідальність за дітей, контакти наші з батьками, тому, звичайно, вакцинація для мене була дуже важливою.
У школі, де викладає пані Світлана, працює 66 педагогів та 18 техпрацівників. Щеплених - майже 92 відсотки. Тож попри "жовту" зону карантину, учні цієї школи знову сядуть за парти.
Людмила Грекул, директорка Рівненської ЗОШ №1 імені Володимира Короленка:
Проблема ,не буду говорити, існувала, але існувала тільки з технічними працівниками, бо технічні працівники були переконані чомусь, що це важко, що це погано переноситься.
Однак таких шкіл, які виконали норму вакцинації, у Рівному ще напередодні зранку було лише 8 із 39. Чиновники від освіти зауважили: педагоги щеплювалися неохоче.
Богдан Турович, начальник управління освіти Рівного:
На перше вересня було десь в межах 30 відсотків, зараз, коли ми вже добавили першу дозу вакцини, по-моєму, було станом на вчора 64 відсотки.
Упродовж дня школи в буквальному сенсі боролися за право навчати офлайн. Мобільні групи медиків щеплювали вчителів на робочих місцях. Зрештою до кінця дня норму вакцинації виконали 15 закладів. Дев'ятикласник Дмитро - один з тих, хто сьогодні йде до школи.
Дмитро Синюк, учень 9 класу:
На дистанційному навчанні дуже складно вчитися, того шо ти дома, ти більш розслаблений, в тебе більше хоче взяти лінь і ти не можеш повністю сконцентруватися на навчанні.
Загалом на Рівненщині свої двері для учнів відчинить лише третина освітніх закладів. Решту переведуть на дистанційне навчання. Натомість дитсадки працюватимуть по всій області - аж доки регіон не потрапить до червоної зони. Втім, це може статися доволі швидко, кажуть медики.
Роман Сафонов, головний санітарний лікар Рівненщини:
На теренах Рівненщині останні сім днів спостерігається найгірша динаміка по Україні - ми маємо 100% нарощування динаміки госпіталізації. Це очікувані показники, зважаючи на незадовільний рівень вакцинації, яку ми на разі маємо.
Нині в області двома дозами щеплені трохи більше ніж 110 тисяч людей. Це навіть менше ніж 10 відсотків населення області.
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