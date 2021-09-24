Зупинити сплеск може лише вакцинація, кажуть у МОЗі. Зараз в Україні імунізували майже 12 мільйонів українців.

І при цьому, за словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, найвищий відсоток щеплень серед лікарів. Уже вакциновані - 80 процентів медиків. Серед педагогів - 60 відсотків.

Нагадаю, імунізація вчителів є умовою роботи шкіл. А найближчим часом чиновники мають затвердити перелік професій, для яких вакцинація буде обов'язковою.

Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар України: