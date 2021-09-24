Масова імунізація може зупинити сплеск захворюваності на COVID-19 [ Редактировать ]
Зупинити сплеск може лише вакцинація, кажуть у МОЗі. Зараз в Україні імунізували майже 12 мільйонів українців.
І при цьому, за словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, найвищий відсоток щеплень серед лікарів. Уже вакциновані - 80 процентів медиків. Серед педагогів - 60 відсотків.
Нагадаю, імунізація вчителів є умовою роботи шкіл. А найближчим часом чиновники мають затвердити перелік професій, для яких вакцинація буде обов'язковою.
Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар України:
Наразі міністерство охорони здоров'я, за відповідним дорученням уряду розробляє перелік професій, виробництв та організацій працівники яких будуть підлягати обов'язковій імунізації. До нього включать працівників закладів освіти, працівників центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також працівників місцевих державних адміністрацій, сподіваюся на наступному тижні ми зможемо презентувати проєкт такого документу.
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