Усик победил Джошуа и отобрал чемпионские пояса [ Редактировать ]
Украинский боксер Александр Усик сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа. Таким образом, украинец отобрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO.
Единогласным решением судей Александр Усик признан победителем этого матча. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых отдали победу украинскому боксеру - 116-112, 117-114, 115-113.
Усик уверенно начал бой, захватив преимущество в первых раундах. В третьем раунде Усику удалось поймать Джошуа и потрясти британца. В четвертом раунде ситуация не изменилась - трехминутка осталась за Усиком.
В пятом раунде Джошуа удалось ответить Александру несколькими ударами, достигшими цели. Ситуация повторилась и в шестом отрезке боя. В седьмом, восьмом и девятом - британец был активнее.
Усик едва не отправил Джошуа в нокаут в последнем раунде, Джошуа достоял с трудом, навалившись на канаты.
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