Чемпіон світу з боксу повернувся до дому

Новий чемпіон світу з боксу - Олександр Усик, повернувся додому, в Україну. Утім - без поясів. Як зустрічали переможця та куди поділись нагороди - розкаже Кирило Воронко.

Як бути чемпіоном? - Прикольно.

Близько другої ночі новий чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну.

Олександр Усик, чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі:

У меня были мысли побыстрее попасть домой и увидеть своих сыновей, дочку, которые очень сильно переживали за меня...

Утім, додому він прилетів без чемпіонських поясів. На них наносять імена, дату і місце бою. Обіцяє, щойно все буде готове - покаже їх шанувальникам.

Олександр Усик, чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі:

Я обязательно выставлю в своих социальных сетях, когда они приедут домой. Они уже скучают по Украине, так что они говорят: "Саня, забери нас".

На Олександра чекали найближчі друзі. Кажуть - ані хвилини не сумнівалися у його перемозі.

Аліна Шатернікова, віцепрезидент Ліги професійного боксу України:

Когда был подписан контракт, у меня не было ни капли сомнения, что он победит. Я была в студии, я была експертом.... И в студии мы прыгали от радости, обнимали друг друга. Если в какое-то дело вовлечен Саша Усик, то то, что кажется не реальным становится реальным.

Чемпіона зустрічав і син першого тренера Усика, який, до речі, переміг на розігріві перед поєдинком із Джошуа. Серед іншого згадав і перші тренування боксера.

Даніель Лапін, боксер:

Александр пришел получается к моему отцу, стоял в спаринге с моим братом, и отец сказал, если на вторую не придет тренировку, то все. Если придет, то будет из него результат. И он на вторую пришел и все так закрутилось завертелось.

Напередодні більшість глядачів та експерти ставили на перемогу британця. Утім всі три судді віддали перемогу Олександру Усику. Тож він повернув в Україну пояси, які раніше належали Володимиру Кличку.

Наступний бій Усика - це реванш з Джошуа. Утім де відбудеться, поки що не відомо. Та за словами Олександра, він хотів би провести поєдинок в Україні, на НСК Олімпійський.