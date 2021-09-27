У столиці відбувся благодійний забіг. Гроші збирали для Інституту серцево-судинної хірургії - на потреби дитячої медицини. Яку дистанцію долали благодійники та скільки вдалося зібрати, розкаже Кирило Воронко.

Дистанції два кілометри, п'ять та десять долають люди різного віку. Забіг благодійний. На зібрані кошти закуплять функціональні ліжка для дитячої реанімації Національного інституту імені Амосова. Тут щороку проводять близько семисот операцій малюкам із вадами серця.

Сергій Сіромаха, головний лікар Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова АМН України:

Ті ліжка, які в нас є, були отримані як гуманітарна допомога 28 років тому.

Головний лікар інституту також на біговій доріжці.

П'ять кілометрів. - І як? - Нормально. Звичайно, такі забіги треба робити частіше.

Загалом на старті близько трьохсот бігунів.

- Яку дистанцію будеш долати сьогодні? - П'ять кілометрів знову. Я перший раз пробіг за 31 хвилину, а зараз хочу пробігти за 28 хвилин.

Усе демократично, не можеш бігти - йди пішки. Саме для цього створили ще один напрямок - скандинавська ходьба.

Тетяна Сіроткіна, віцепрезидент Української федерації скандинавської ходьби зі спортивного напрямку:

Это совершенно новый вид спорта для нас, мало известный. Для людей, которые считают, что скандинавская ходьба это только для возрастной категории людей, да? Или это реабилитация.

Новий вид спорту стрімко набуває популярності навіть серед школярів.

Діана, школярка:

Взагалі мій викладач фізкультури, Наталія Русланівна, проводить вихідними скандинавську ходьбу, я через уроки дуже мало гуляю, а скандинавська ходьба допомагає мені гуляти з друзями.

Наталія Дрог, вчителька фізкультури:

Це як альтернатива бігу - і ходити так само швидко і розвантаження суглобів, бо я професійна спортсменка була і в мене болять суглоби, і бігати мені важко, а ходити мені дуже легко. Ну я і вивчила, щоб вчити дітей.

Взяти участь у забігу можна було з будь-якої точки світу.

Тетяна Гриньова, організаторка забігу:

Деякі біжать онлайн. В нас є така опція, після карантину вона з'явилась. Самі біжать де вони хочуть, можуть в іншому місті, й отримують медальку після забігу.

Учасники отримають нагороди поштою. Утім, серед бігунів - і гості столиці.

Еліс, жителька США:

На лето приехала в гости, здесь много друзей. И заодно пробежать, познакомиться с новыми людьми. И заодно помочь.

Учасникам забігу навіть погода сприяла. Тож змаганнями, здається, залишилися задоволені усі.

Тетяна Гриньова, організаторка забігу:

Нам вдалося вже майже зібрати нашу ціль - це пів мільйона гривень, які дозволять нам купити три таких суперфункціональних ліжка.

Організатори кажуть - забіги заради здоров'я малечі мають стати національним проєктом. Тож планують їх проводити щороку.