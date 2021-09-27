Близько другої ночі новий чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну.

Новий чемпіон світу з боксу Олександр Усик повернувся додому, в Україну. Утім, без поясів. Як зустріли переможця та куди поділись нагороди розкажемо далі.

Близько другої ночі новий чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну.

Олександр Усик, чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі:

У меня были мысли побыстрее попасть домой и увидеть своих сыновей, дочку, которые очень сильно переживали за меня ...

Утім, додому він прилетів без чемпіонських поясів. На них наносять імена, дату і місце бою. Обіцяє, щойно все буде готове - покаже їх шанувальникам.

Олександр Усик, чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі:

Я обязательно выставлю в своих социальных сетях, когда они приедут домой. Они уже скучают по Украине, так что они говорят: "Саня, забери нас."

На Олександра чекали найближчі друзі. Кажуть - ані хвилини не сумнівалися у його перемозі.

Аліна Шатернікова, віце-президент Ліги професійного боксу України:

Когда был подписан контракт, у меня не было ни капли сомнения, что он победит. Я была в студии, я была експертом ... И в студии мы прыгали от радости, обнимали друг друга. Если в какое-то дело вовлечен Саша Усик, то то, что кажется нереальным, становится реальным.

Чемпіона зустрічав і син першого тренера Усика, який, до речі, переміг на розігріві перед поєдинком із Джошуа. Серед іншого згадав і перші тренування боксера.

Даніель Лапін, боксер:

Александр пришел, получается, к моему отцу, стоял в спаринге с моим братом. И отец сказал : "если на вторую не придет тренировку, то все. Если придет, то будет из него результат." И он на вторую пришел и все так закрутилось-завертелось.

Напередодні більшість глядачів та експерти ставили на перемогу британця. Утім, всі три судді віддали перемогу Олександру Усику. Тож він повернув в Україну пояси, які раніше належали Володимиру Кличку.

Наступний бій Усика - це реванш з Джошуа. Утім, де відбудеться, поки що не відомо. Та за словами Олександра, він хотів би провести поєдинок в Україні, на НСК "Олімпійський."