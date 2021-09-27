27 сентября – в День памяти в городе Баку было организовано шествие в память о солдатах и офицерах, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана, убитых мирных гражданах и наших соотечественниках, пропавших без вести.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, молодые курсанты и военнослужащие, шествуя с портретами героев, ставших шехидами во время Отечественной войны за территориальную целостность Азербайджана, пропавших без вести военнослужащих и мирных граждан, убитых в результате совершенных Арменией военных преступлений против человечности, еще раз продемонстрировали, что единство народа вечно и нерушимо, любовь к Родине, почтение к памяти шехидов вечны.

Глава государства нес плакат с портретом шехида Адиля Асам оглу Ибрагимли. Офицер воинской части Министерства обороны, старший лейтенант Адиль Ибрагимли погиб 7 ноября 2020 года в ходе военных операций на территории Ходжавендского района. Он проявил личную отвагу при выполнении специальных заданий во время боевых действий в направлении Шуши. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев присвоил Адилю Ибрагимли звание «Герой Отечественной войны», наградил его медалями «За Отечество», «За освобождение Кяльбаджара», «За освобождение Шуши», «За освобождение Ходжавенда».

А первая леди Мехрибан Алиева шла с портретом шехида Нарин Теймур гызы Халыговой. Нарин Халыгова родилась 17 декабря 2019 года в Гяндже. Единственный ребенок в семье, Нарин появилась на свет после 5-летнего ожидания. Нарин Халыгова погибла 17 октября 2020 года вместе с матерью Севиль Аскеровой, а также близкими родственниками Сулиддином Аскеровым, Бахтияром Аскеровым, Нигяр Аскеровой в результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами Гянджи. Постановлением Кабинета Министров Нарин Теймур гызы Халыговой был присвоен статус шехида.

Шествие, начавшееся на проспекте Нефтяников, продолжалось до Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы, фундамент которых сегодня заложил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. В шествии приняли участие более 3000 курсантов и военнослужащих Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева Министерства обороны Азербайджанской Республики и воинских частей Бакинского гарнизона.

В ответ на очередные военные провокации Армении против Азербайджана наш народ, сплотившись в железный кулак во время начавшейся 27 сентября 2020 года Отечественной войны за освобождение оккупированных земель, дал достойный отпор врагу. Азербайджанский народ продемонстрировал всему миру силу единства в защите Родины и освобождении наших земель от вражеской оккупации. Молодые курсанты и военнослужащие, присягнувшие на верность родной стране, народу, всегда отважно стоят на страже Родины, с глубоким почтением отдают дань памяти наших соотечественников, ставших шехидами в борьбе за территориальную целостность, с честью вспоминают историческую победу Азербайджанской армии в Отечественной войне.

Отметим, что во время 44-дневной Отечественной войны 2907 человек стали шехидами, 7 пропали без вести, 94 гражданским лицам, погибшим в результате преступлений Армении против мирного населения, присвоен статус шехида. Мирные жители Гянджи, Агдамского, Агджабединского, Бардинского, Физулинского, Геранбойского, Тертерского районов, ставших мишенью врага, хотя и потеряли родных, свои дома, однако в самые тяжелые дни проявили решимость и единство за Родину.

В 44-дневной Отечественной войне во имя обеспечения территориальной целостности нашей страны, восстановления правды и справедливости участвовали представители различных национальностей и религий, веками проживавших в Азербайджане в условиях мира и спокойствия. Карабахская война еще раз продемонстрировала солидарность всех граждан Азербайджана, независимо от их религиозной и этнонациональной принадлежности.

Отечественная война еще раз показала насколько сильна у азербайджанской молодежи любовь к земле, Родине. В ходе военной операции «Железный кулак» наша армия наступала, героически прорывая укрепления, оборонительные линии, которые враг строил на протяжении почти 30 лет.

В день памяти был проведен цикл мероприятий, посвященных памяти солдат и офицеров, ставших шехидами в Отечественной войне за освобождение наших земель от оккупации, мирных граждан.

Дань светлой памяти наших шехидов была отдана в действующих в Азербайджане религиозных храмах – мечети Гейдара, мечети Тезепир, православном кафедральном соборе Жен-Мироносиц, Бакинской синагоге европейских евреев-ашкенази, Агдамской Джума-мечети, храме Худавенг в Кяльбаджаре, храме Агоглан в Лачине, мечети Юхары Гевхар Ага в Шуше и других мечетях, церквях, синагогах, прочитаны молитвы за упокой души сынов Родины, отдавших жизнь за территориальную целостность страны, за установление вечного мира в нашем регионе и на всей планете, исполнены религиозные обряды.

Благодаря исторической Победе победоносной Азербайджанской армии на наших землях, которые были ранее оккупированы и разорены врагом, вновь возрождается жизнь, создаются условия для возвращения людей на эти территории.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы на проспекте 8 Ноября в городе Баку.

Глава государства и первая леди заложили фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

После церемонии закладки фундамента прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Напомним, что Распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года, было поручено создать в городе Баку Мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы для демонстрации беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, и одержанной им исторической Победы, увековечения светлой памяти наших шехидов.

За минувший период был подготовлен проект Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы. В Музейном комплексе будет запечатлено имя каждого из шехидов Отечественной войны, собранные здесь экспонаты будут еще раз демонстрировать отвагу солдат и офицеров, боровшихся за освобождение наших территорий, решимость народа. Вокруг комплекса будет парк.

В 12:00 по местному времени на всей территории страны минутой молчания была почтена память шехидов.

После церемонии закладки фундамента Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева пришли на территорию Приморского бульвара, где минутой молчания почтили светлую память наших отважных шехидов.

С военных кораблей, выстроившихся в прибрежных водах Каспийского моря, был дан непрерывный гудок и открыт залповый огонь.