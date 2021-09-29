В Інтершколі стартував 16 навчальний сезон. Це освітній проєкт "Інтера" для творчих людей, які мріють пов'язати своє життя з телебаченням та кіно. Майже 70 студентів вже готові опановувати нові медіапрофесії. Вчитимуться знімати, монтувати, писати сценарії та створювати сюжети. Мої колеги розкажуть більше.

Нові обличчя, нові можливості. Цьогоріч Інтершкола зібрала майже 70 студентів, які починають свій навчальний рік. Організатори програми підготували шість спеціальностей, за якими можна отримати сертифікат.

Ірина Бутко, керівник Інтершколи:

Мы запускаем работу сценариста, продюсера, режиссера монтажа. То есть самые востребованные на телевизионном рынке специальности. Это будут теоритические основы телевизионных специальностей, это практические модули непосредственно действующих наших проектов. Безусловно, они будут снимать свои собственные телевизионные работы.

Серед охочих здобути нові навички є й ті, хто вже досяг певних висот в обраній професії й хоче рухатися далі. Як ось ведуча ранкових Новин на телеканалі Інтер Катерина Сривкова.

Катерина Сривкова, ведуча Новин:

Я прийшла за знаннями, чому саме сюди, тому що я вже навчалася в Інтершколі, я випускниця, я закінчила курс "телеведуча". І зараз я працюю телеведучою. Я знаю на своєму прикладі, що знання, які отримані тут - вони працюють. Перше, що хочу побажати, це - не боятися. Не боятися говорити, слухати, незрозуміло - питати. Тут завжди пояснять.

Для декого - вступ до медіашколи - це можливість піднятися на нову кар`єрну сходинку. Тимур - лише у цьому році закінчив школу й одразу пішов навчатися на режисера. Аби хобі перетворити на професію.

Тимур, студент:

Сейчас работаю монтажером, а так, режессировал ролики для блогеров. Меня очень заинтересовала новая система обучения и то, что на выходе из школы я буду иметь портфолио - короткометражный фильм.

Тим, хто не встиг нині потрапити на курс, школа дає можливість здійснити свою мрію і долучитися до навчання у листопаді.