Реджеп Ердоган з візитом у Росії. Турецький президент прибув у Сочі на переговори зі своїм російським колегою. Востаннє лідери бачилися півтора року тому в Москві.

Обговорити мають експорт газу та продаж зброї, конфлікти у Сирії та Лівії, а також ситуацію в Україні. Минулого тижня на Генасамблеї ООН Ердоган наголосив на невизнанні анексії Криму. У Москві заявили, що ця позиція не вплине на заплановані переговори.