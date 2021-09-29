Реджеп Ердоган прибув з візитом у Росію [ Редактировать ]
Реджеп Ердоган з візитом у Росії. Турецький президент прибув у Сочі на переговори зі своїм російським колегою. Востаннє лідери бачилися півтора року тому в Москві.
Обговорити мають експорт газу та продаж зброї, конфлікти у Сирії та Лівії, а також ситуацію в Україні. Минулого тижня на Генасамблеї ООН Ердоган наголосив на невизнанні анексії Криму. У Москві заявили, що ця позиція не вплине на заплановані переговори.
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