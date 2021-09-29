Известная исполнительница Деми Ловато заявила, что видела НЛО и контактировала с инопланетянами. Об этом она заявила в интервью изданию E! News.

По словам артистки, во время визита в калифорнийский национальный парк Джошуа-Три она увидела загадочный синий шар.

Мы вышли в пустыню в Джошуа-Три, и я увидела этот синий шар. Он как бы парил на расстоянии около 50 футов (15 метров) над землей.

Она добавила, что эта встреча "изменила ее взгляд на мир".

Если сначала вы это подозреваете (существование инопланетян), а потом подозрение внезапно подтверждается – это наверняка меняет вашу реальность.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как астронавт NASA рассказал правду об НЛО. В свою очередь Илон Маск привел железный аргумент об инопланетянах

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