YouTube заблокував російські пропагандистські канали [ Редактировать ]
Рупорів Кремля поменшало у Європі. YouTube заблокував два канали російського пропагандистського каналу Russia Today німецькою мовою - за розповсюдження брехливої інформації про коронавірус. Про це повідомило видання Дойче Велле.
За їхніми даними, коли одному з каналів оголосили попередження, росіяни намагалися обійти обмеження, використовуючи резервний. Зрештою обидва було закрито без права відновлення. В РФ уже назвали це цензурою та пригрозили заблокувати YouTube на російській території, якщо адміністрація відеохостинга не відновить німецькі канали Russia Today.
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