Американська авіакомпанія наполягає на вакцинації всіх співробітників

Американська авіакомпанія United Airlines звільнить понад пів тисячі співробітників, які відмовляються вакцинуватися. У компанії наголосили - люди ще можуть зберегти свої робочі місця, якщо таки вирішать зробити щеплення.

United Airlines стала першим авіаперевізником у США, який вимагає імунізації проти COVID-19 від усіх своїх працівників, що здійснюють внутрішні перевезення.