United Airlines звільнятиме людей через відмову імунізуватися від ковіду [ Редактировать ]
Американська авіакомпанія United Airlines звільнить понад пів тисячі співробітників, які відмовляються вакцинуватися. У компанії наголосили - люди ще можуть зберегти свої робочі місця, якщо таки вирішать зробити щеплення.
United Airlines стала першим авіаперевізником у США, який вимагає імунізації проти COVID-19 від усіх своїх працівників, що здійснюють внутрішні перевезення.
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