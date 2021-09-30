Відмова від шкільного навчання на користь домашнього. В умовах пандемії діти частіше почали набувати знань вдома. За даними Міносвіти, щонайменше 45 тисяч учнів опановують програму із батьками та репетиторами. Які переваги має така форма навчання і чи є вона реальним шансом мінімізувати вплив пандемії на якість освіти для цілого покоління? Про це далі.

16-річна Уляна Закревська слухає лекції з фізики, які читають американські педагоги. Більшість предметів опановує вдома, за десятки кілометрів від школи. До навчального закладу приходить двічі на рік, щоб скласти іспити.

Уляна Лумей, учениця:

Для мене дуже класно працює малювати по темам, які я вивчаю, комікси, наприклад. Тут видно, як працює озоновий шар, що він не пропускає коротке ультрахвильове випромінювання, але пропускає звичайне видиме світло. Тему, якщо вона мені дійсно цікава, я не можу її просто пройти, написати контрольну і вчити щось далі - я можу зупинитися і подивитися на неї з різних боків.

Про вітер, світло, темряву та земне тяжіння придумала казки з ілюстраціями та видала власну книжку. Тепер за цим посібником навчаються інші учні.

Уляна Закревська, авторка книжки "Що приховує Всесвіт":

Я вирішила написати казку про дівчинку Софійку, яка хоче втекти у космос. Тема гравітації, яка вивчається у фізиці у старших класах, але при тому дітям цікаво знати, чому вони тримаються на землі. Чому щось падає.

Коли в шостому класі Уляна не хотіла вчити історію, батьки їй це дозволили, згадує мама дівчинки. А за кілька років дитина захопилась онлайн-лекцією та наздогнала пропущене. Коли Уляна керується не графіком, а бажанням, у неї все виходить ліпше.

Аліна Закревська, мама учениці:

У різних людей по-різному. Хтось може стати вчителем для своєї дитини. Хтось може стати тьютором. Тобто вести, направляти, але не вчити. Я допомагала вчитися дітям у 1-4 класі в начальній школі. Далі 1-2 репетитори були. Наприклад, іноземна мова була, яку я не знаю, але хотіла, щоб знали діти. І далі було те, що їм цікаво.

Охоче на навчання з дому переходять діти, які їздять на творчі чи спортивні змагання та не встигають на уроки. А ще - у селах, де до школи добиратися далеко. Вимога до таких учнів лише одна: опанувати шкільну програму бодай на середньому рівні. Двієчникам наступного року вчитися вдома не дозволять.

Ніна Сторчак, державний експерт МОН:

Батькам важливо оцінити власні можливості організувати дитині навчання за межами закладу освіти. Чи може вона навчатися віддалено за допомогою технологій дистанційного навчання?

Діти, які навчаються вдома, автоматично потраплять в коло уваги соціальних служб. Бо іноді батьки переводять дитину на "дистанційку", оскільки їм самим так зручніше. У Міносвіти називають це серйозним зловживанням. Адже основною умовою переходу на експерементальну форму навчання має бути бажання учня.