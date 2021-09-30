В Киеве, на Оболони, нашли экзотическую змею. Об этом сообщает "Киев.Оперативный".

Как сообщается, змея находилась в пакете. И, судя по всему, была мертвой.

Тем не менее, уточняется, что настоящая змея или нет - неизвестно.

Ранее мы писали о том, что в Полтаве змея набросилась на ребенка посреди улице.

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