В Киеве посреди улицы нашли змею в пакете [ Редактировать ]
В Киеве, на Оболони, нашли экзотическую змею. Об этом сообщает "Киев.Оперативный".
Как сообщается, змея находилась в пакете. И, судя по всему, была мертвой.
Тем не менее, уточняется, что настоящая змея или нет - неизвестно.
Ранее мы писали о том, что в Полтаве змея набросилась на ребенка посреди улице.
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