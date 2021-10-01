Гвинтокрил власноруч. На Рівненщині аматори-винахідники сконструювали та виготовили вертоліт. Вони не авіатори, а інженери. Після тривалих випробувань апарат все ж здійнявся в небо.

Як виглядає інженерний хенд-мейд та на що спроможний - дізнавалася Сніжана Сидорук.

Ось так, на власній автівці Олександр Войтович вивозить свій винахід. У причепі - змайстрований власноруч гелікоптер.

Олександр Войтович , конструктор:

Двигун взятий з автомобіля Хонда цивік об'ємом 1,5 потужністю до ста кінських сил. Редуктор - основа "Форд сіера" з головної передачі "Форд сіера". Вал, несучий з пів вісі, зроблений з ЗІЛа - лісовоза звичайного.

Це диво техніки - втілення дитячої мрії, каже Олександр. Він ще з дитинства хотів піднятися в небо. Тепер йому 39, і зробити це він може на власному вертольоті.

До авіації чоловіки не мають жодного стосунку. Олександр працює інженером на Рівненській атомній електростанції. А допомагав йому батько. Теж інженер. Каркас зробили з дюралю - більш міцного сплаву алюмінію. Якісь деталі купили, якість виточили самі на верстаті. Справжні у вертольоті лише лопасті.

Лопасті ідуть з К-26. Це вертольот радянський. Вони в стандарті ідуть 6 метрів, а тута три метра обрізано.

Найдовша відстань, яку пролетів Олександр, - пів кілометра. У небо здійнявся поки на сім метрів. Баку бензину вистачає на годину льоту. Та стільки часу пілот літати ще не наважувався.

Випробовують гелікоптер лише в полі за селищем. Захопленню авіатора-аматора сусіди тільки дивуються.

Людмила, жителька Рафалівки:

Всі в захваті, бо ні в кого такого нема, а в Рафалівці вже є.

Власний гелікоптер - задоволення не з дешевих. Конструктори кажуть, на витрачені гроші можна було б придбати автомобіль. Та це нецікаво.