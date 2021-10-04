Інцидент в індійському аеропорту: під пішохідним мостом застряг літак [ Редактировать ]
В Індії літак застряг під пішохідним мостом. Інцидент стався на трасі поблизу столичного аеропорту. Як виявилося, одна з авіакомпаній продала списаний облавок новому власникові.
Коли переганяли повітряне судно в нове місце, не розрахували, як слід, розміри літака та пішохідної споруди.
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Невеличкий приватний літак прямував на Сардинію. Незадовго після злету він врізався в будівлю на околиці Мілана.
Воздушное судно принадлежало авиакомпании Air India
На Рівненщині аматори-винахідники сконструювали та виготовили вертоліт. Вони не авіатори, а інженери. Після тривалих випробувань апарат все ж здійнявся в небо.
Після тривалих випробувань апарат здійнявся в небо.