Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг информацию о своей отставке во вторник-среду. Он заявил, что его отзыв состоится согласно регламенту Верховной Рады.

"Я видел в СМИ информацию, что голосование за отзыв председателя Верховной рады может состояться во вторник-среду. Процедура происходит по регламенту. Другого не будет", - сказал он.

Разумков отметил, что председатель Верховной Рады Украины может быть отозван только согласно ст. 76 и 77 ЗУ (о регламенте ВРУ).

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