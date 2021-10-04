"Мой отзыв состоится по регламенту": Разумков высказался об отставке [ Редактировать ]
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг информацию о своей отставке во вторник-среду. Он заявил, что его отзыв состоится согласно регламенту Верховной Рады.
"Я видел в СМИ информацию, что голосование за отзыв председателя Верховной рады может состояться во вторник-среду. Процедура происходит по регламенту. Другого не будет", - сказал он.
Разумков отметил, что председатель Верховной Рады Украины может быть отозван только согласно ст. 76 и 77 ЗУ (о регламенте ВРУ).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
К главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову пришли за подписными листами об отзыве его с должности
На саммите Украина-ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве, будет принято несколько конкретных прорывных решений
По состоянию на утро, 4 октября семь областей страны соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина
За минувшие сутки, 3 октября в Украине против коронавируса вакцинировались еще 33 924 человека
Синоптики дали прогноз погоды на 4 октября