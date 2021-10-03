Президент Украины Владимир Зеленский во время выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце провел брифинг и прокомментировал ряд важных вопросов, среди которых - отставка Дмитрия Разумкова, возможная встреча с Путиным и задержание Михаила Саакашвили в Грузии.

Отставка Разумкова

По словам Зеленского, партия "Слуга народа" дала Дмитрию Разумкову политическую жизнь, однако спикер перестал быть членом президентской фракции и начал вести свою политическую жизнь.



"У меня нет времени на обиды, обиды мои или партии "Слуга народа", если бы я каждый раз обижался на его (Разумкова - ред.) политические шаги, я и вся бы партия была в браслетах", - подчеркнул Зеленский на брифинге.

Фракция "Слуга народа" будет обсуждать процедуру смещения спикера. Зеленский также не смог подтвердить информацию о выдвижении главы политсилы Александра Корниенко в вице-спикеры Верховной Рады.

"Мне надо думать. Иметь время, успокоиться и думать, как переиграть в большой игре против других, достаточно крепких государств", - заявил Зеленский в ответ на вопрос о микроменеджменте и кадровых перестановках.

Второй срок и изменение Конституции

Владимир Зеленский заявил, что окончательно не решил, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок, но текущую каденцию он доработает до конца.

Более того, глава государства не планирует инициировать изменения в Конституцию для перехода к президентской форме правления.

"Президентскую республику я не собираюсь делать", - заверил он.

Зеленский опроверг версию о концентрации власти "Слугой народа" и заявил, что концепция "свой президент, своя фракция и свой спикер" не изменится.

"Но и меньшей власти не может быть, нам ее дал народ", - продолжил президент.

Встреча с Путиным

Зеленский заявил, что встреча с президентом РФ готовится, однако Кремль не поддерживает инициативу о проведении переговоров глав государств в формате тет-а-тет.

Зеленский не сомневается, что его встреча с Владимиром Путиным принесет положительный для Украины результат.

Президент также отметил, что он обсуждает с Евросоюзом вопрос создания телеканала, который будет рассказывать о борьбе Украины с Россией.

Заседания СНБО

По словам президента, в ближайшее время СНБО вновь поднимет вопрос борьбы с контрабандой.

"Не дожали", - указал Зеленский на проблему с контрабандой в Украине.

Помимо этого, на заседаниях СНБО могут поднять вопросы газоснабжения.

Арест Саакашвили

По словам Зеленского, он не знал о поездке Михаила Саакашвили в Грузию и был удивлен его поступком. В данный момент президент занимается возвращением граждан Украины.

"Господина Саакашвили это тоже касается", - добавил глава государства на брифинге в Трускавце.

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