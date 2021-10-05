Бійці дозволяють посидіти в броньованих машинах і відповідають на всі запитання.

У Кропивницькому 59-ту річницю від дня заснування відзначив третій окремий полк спецпризначення імені князя Святослава Хороброго. Саме тут служать легендарні кіборги. Цього дня побачити урочисте шикування полку, його техніку та дізнатися про історію формування славетної частини могли всі охочі. Побувала в гостях у вояків і Олена Бринза.

Броньовані позашляховики, сучасне екіпірування військових та виставка зброї - і все це на плацу Кропивницького третього окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго. А серед гостей - родини військових, школярі, студенти і волонтери.

Дмитро Козаченко, студент:

Автомати, пістолети, машини дуже класні здорові тут, ніколи тут не був, але дуже вразило.

На військове оснащення можна не лише подивитись. Бійці дозволяють посидіти в броньованих машинах і відповідають на всі запитання.

Олександр, військовослужбовець Кропивницького третього окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго:

Тут представлені інноваційні продукти нашого державного виробництва і вони є основою бойової спроможності наших військ, зокрема нашого підрозділу. Вони два роки уже експлуатуються, зарекомендували себе належним чином і не давали збою в роботі, відповідно характеристики їх досить суттєві і військовослужбовці відзивались про них, що це транспорт, який вивезе з будь-якої ситуації.

Свою міць вояки демонструють містянам з нагоди заснування полку. Цьогоріч військова частина відзначає 59-ту річницю. Створена в місті Старий Крим, а у 2003 році передислокована до Кропивницького. Нині тут служать легендарні кіборги, які тримали героїчну оборону Донецького аеропорту.

Олександр Квятковський, прес-офіцер Кропивницького третього окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго:

Молодь повинна знати, що в нас дійсно боєздатна армія, яка готова зустрітися з ворогом і дати йому відсіч, також це патріотичне налаштування.

На плацу військові провели урочисте шикування, під час якого винесли бойовий прапор частини та хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих побратимів.