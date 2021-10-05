Достижение гендерного равенства, расширение прав и возможностей женщин и девочек, рост влияния женщин на принятие важных государственных решений во многом зависит от качественной, правильно выстроенной работы с молодым поколением. Такое мнение выразила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина во время выступления на осенней сессии Kyiv Global.

Политик обратила внимание, что если проанализировать на примере Украины динамику вовлеченности женщин в процесс принятия государственных решений, то прослеживается отсутствие устойчивого роста и даже резкие, в том числе и негативные, скачки. Ситуация особенно видна на примере представленности женщин в Кабинете министров Украины. Например, в правительстве Владимира Гройсмана женщины составляли 24%, в правительстве Алексея Гончарука – 27,8%. Однако, в правительстве Дениса Шмыгаля (с 4 марта 2020 года) процент женщин резко сократился до 9,1%.

Проблема, в частности, кроется в укоренившихся в обществе стереотипах и порождённых ими последствиях. Для достижения устойчивого развития нужна системная работа, и начинать нужно именно с молодежи.

Одним из фокусов дискуссии в рамках KGS является обсуждение не только количественного, но и качественного участия женщин в принятие решений и возможности влиять на процессы.

Комментируя, как девочке, девушке, женщине стать лидером, Юлия Левочкина отметила, что так же, как и мужчинам, – в основе всех устремлений должны лежать компетентность, эффективность и воля к защите государственных интересов.

"Общеизвестный факт, что в процессах принятия решений женщины преимущественно лоббируют вопросы здравоохранения, социальной политики, мира и общенационального благополучия.

Такой подход делает государственную повестку устойчивого развития не только прогрессивной, но, что самое главное, – социально-ориентированной", – резюмировала Юлия Левочкина.

Напомним, с 2018 года в Украине под патронатом Посла кампании, народного депутата Украины Юлии Левочкиной действует кампания Girl2Leader Ukraine. Girl2Leader Ukraine является частью всемирной кампании Girl2Leader, направленной на передачу женщинами-политическими лидерами опыта относительно расширения прав и возможностей женщин молодому поколению девочек. Girl2Leader действует под эгидой Глобального форума женщин-политических лидеров (Women Political Leaders).