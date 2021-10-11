Після масштабних лісових пожеж у Туреччині - під загрозою опинилися світові запаси соснового меду. Країна є головним експортером цього продукту у світі. Але внаслідок стихії його виробництво може припинитися щонайменше на півстоліття.

Чим сосновий мед унікальний, та що потрібно, аби відновити його виробництво - дізнавалася Марина Біленька.

Мустафа та його син Фехмі поралися біля вуликів, коли одну за одною турецькі провінції почали охоплювати лісові пожежі. Тут, у регіоні Мугла, стихія завдала чи не найбільшої шкоди й забрала у місцевих жителів головний після туризму дохід - мед.

Туреччина разом з Україною входить у топ-п'ять світових виробників меду. Лавандовий, вишневий, чебрецевий, каштановий, апельсиновий, сандаловий - тут створюють мед на будь-який смак. Та найунікальніший - сосновий. Місцеві бджоли роблять його з цукрових виділень крихітного жука басра, який живе лише на турецьких соснах. Серед усіх хвойних видів меду сосновий має найніжніший смак. Він допомагає позбутися кашлю та зміцнити імунітет.

Мустафа Альті, бджоляр:

Треба збільшувати кількість дерев. Це єдиний вихід. Адже не можна полагодити спалений будинок чи воскресити померлого. Та, коли йдеться про дерева, завжди є надія, що на місці попелища з'явиться новий ліс.

Але цього недостатньо. Щоб отримати сосновий мед, жуки басра мають прижитися на молодих деревах - стверджують бджолярі.

Фехмі Альті, бджоляр:

У майбутньому наші комахи знову даватимуть мед, але на це підуть роки.

Туреччина виробляє 92 відсотки світових запасів соснового меду. Експерти кажуть - невдовзі він стане дефіцитним продуктом. А ті запаси, що залишилися - підскочать у ціні.

Велі Тюрк, президент Асоціації бджолярів провінції Мугла:

Уявіть, що регіон може давати 50 тонн меду, але такого об'єму не буде протягом наступних 60 років. Цей продукт зникне з вашого столу вже зараз. І навіть ваші діти не скуштують його в майбутньому. Це втрата не лише для Туреччини, але й для усього світу.

Ісмалі Атічі, очільник сільськогосподарської палати міста Міляс:

Вартість соснового меду вже зросла удвічі. І надалі він лише дорожчатиме.

Мустафа та Фехмі кажуть: вже почали рахувати збитки від браку продукції. Тож доводиться виконувати будь-яку роботу, яку пропонують в регіоні. Найчастіше - вирубувати дерева, які не встигли поглинути літні пожежі. Решта бджолярів почали виробляти інші види меду, щоб не втратити улюблене ремесло, яке тут передається з покоління в покоління.